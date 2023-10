U16 Fußball: Auswahlturniere in Mittweida, Flöha und Frankenberg

Mittweida.

Fußballfans haben Anfang der kommenden Woche die Möglichkeit, vielleicht die Nationalspieler von morgen auf dem Rasen in Aktion zu erleben. Dann findet in drei Städten der Region ein Turnier für Nachwuchsauswahlmannschaften der Altersklasse U 16 statt. Daran nehmen die Verbände von Bayern, Bremen, Württemberg und Sachsen teil. Den Auftakt bilden am 30. Oktober die Spiele zwischen Bayern und Württemberg (16 Uhr) sowie Sachsen und Bremen (17.30 Uhr) in Mittweida.