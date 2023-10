Unentschieden im ersten Heimspiel

Die Tischtennisspieler des Langenstrieger SV haben in der 2. Bezirksliga einen Punkt erkämpft. Am Ende hieß es gegen den TTV Königstein 8:8. Bereits zu Beginn verlief der Vergleich spannend. Zur Halbzeit stand es 5:4. In teils nervenaufreibenden Partien lagen die Mittelsachsen zwischenzeitlich mit 8:6 vorn, doch der neunte...