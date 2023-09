Union-Damen machen kurzen Prozess

Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den Chemnitzer VV III haben die Bezirksliga-Volleyballerinnen des aus Milkau den zweiten Saisonsieg eingefahren. Der Erfolg kam über die Lautstärke.

Sechs der letzten acht Siege haben die Volleyballerinnen des SV Union Milkau mit 3:2 gewonnen. Das letzte glatte 3:0 reicht schon bis in den Januar zurück. "Auf jeden Fall schon viel zu lang her", sagte Union-Spielertrainerin Rosi May, die nun nicht mehr zurückrechnen muss. Gegen den Chemnitzer VV III gewannen die Milkauerinnen...