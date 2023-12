Viel Spaß in Rochlitz: LG Mittweida mit Teilnehmerrekord beim Hallendreikampf

Fast 150 Kinder und Jugendliche haben am Samstag beim Hallendreikampf der LG Mittweida in Rochlitz teilgenommen. Mit dabei war eine junge Leichtathletin, deren Eltern ihre Wurzeln in der Region haben.

Für viele junge Leichtathleten ist der Hallendreikampf in Rochlitz am Samstag der erste Wettbewerb der neuen Hallensaison gewesen. Fast 150 Kinder und Jugendliche nahmen am Wettkampf, den es seit 1989 gibt, in der Regenbogenhalle teil. „Mit 146 Startern haben wir diesmal sogar einen Rekord geschafft“, freute sich Organisator Michael Sperling... Für viele junge Leichtathleten ist der Hallendreikampf in Rochlitz am Samstag der erste Wettbewerb der neuen Hallensaison gewesen. Fast 150 Kinder und Jugendliche nahmen am Wettkampf, den es seit 1989 gibt, in der Regenbogenhalle teil. „Mit 146 Startern haben wir diesmal sogar einen Rekord geschafft“, freute sich Organisator Michael Sperling...