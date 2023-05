Viele Bestleistungen an Himmelfahrt

Bei der offenen Mittweidaer Stadtmeisterschaft der Leichtathleten hat es am Himmelfahrtstag viele Bestleistungen gegeben. "Bei den Sprints hatten wir Rückenwind, was viele Aktive auch genutzt haben", sagt Organisator Michael Sperling. So knackte in der U-16-Altersklasse Johanna Grämer vom Freiberger PSV über 100 Meter (12,42...