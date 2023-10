Weißenborner Handball-Damen erwarten einen heißen Tanz

Die Handballerinnen des SV Rotation empfangen am Samstag die HSG Neudorf/Döbeln. Den Schwung des starken Pokalspiels will Rotation nun in die Liga mitnehmen.

Nach dem glanzvollen Auftritt im Sachsenpokal und dem 28:17 beim Verbandsligisten ESV Dresden haben die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn am Sonnabend die nächste knifflige Hausaufgabe in der Sachsenliga zu lösen. Mit der HSG Neudorf/Döbeln erwartet der Aufsteiger aus Weißenborn dabei "einen gestandenen Sachsenligisten und sicher ein... Nach dem glanzvollen Auftritt im Sachsenpokal und dem 28:17 beim Verbandsligisten ESV Dresden haben die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn am Sonnabend die nächste knifflige Hausaufgabe in der Sachsenliga zu lösen. Mit der HSG Neudorf/Döbeln erwartet der Aufsteiger aus Weißenborn dabei "einen gestandenen Sachsenligisten und sicher ein...