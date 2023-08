Weiterbildung für junge Sportler

Einen ersten Schritt zur Übungsleiterlizenz können junge Sportler in den Herbstferien gehen. Vom 9. bis 13. Oktober findet in Frauenstein (Landkreis Mittelsachsen) eine Ausbildungswoche "Schülerassistenten im Sport" statt. "Diese praxisorientierte Bildung in Kooperation mit dem Kreissportbund Mittelsachsen und dem Stadtsportbund...