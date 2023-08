Wettbewerb auf unbekannten Pferden

In Mittelsachsen wird am Wochenende wieder aufgesattelt. Beim Langenstriegiser SV werden fast 200Aktive zum traditionellen Reit- und Springturnier erwartet, die in drei Disziplinen ihre Kräfte messen: Prüfungen gibt es im Gelände, im Springen und in der Dressur. Zudem sind auf der Reitanlage des RFV Seelitz die Studentenreiter...