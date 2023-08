Wettbewerbe auf unbekannten Pferden

Auf der Reitanlage des RFV Seelitz wird am Samstag und Sonntag aufgesattelt. Zu Gast sind die Studentenreiter aus Dresden. Sie ist eine von rund 60 solcher Gruppen in Deutschland, die sich an einer Universität zusammengeschlossen hatten. Beim Studentenreiterturnier gibt es allerdings einen besonderen Modus. "Das Besondere bei dem...