"Wettkampf genießt für mich hohen Stellenwert"

Leichtathletik: Mühlbacher holt in Großolbersdorf Silber

Beim 24. Werfer und Springertag in Großolbersdorf sind die Platzierungen eher nebensächlich gewesen. Vielmehr standen für die meisten Leichtathleten am Samstag die Weiten, Höhen und vor allem der Spaß sowie die Freude an ihrem Sport im Vordergrund. Beim Wettkampf mit weit mehr als 100Athleten aus fünf Bundesländern war auch...