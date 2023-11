Wiedersehen in der Messestadt

Handball-Sachsenliga: Rotation in Rückmarsdorf

Wenn die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn am Wochenende in der Sachsenliga zum nächsten Auswärtsspiel nach Leipzig reisen, ist das für Julia Kiulies (Foto) ein besonderes Match. Denn bei der HSG Rückmarsdorf, bei der die Rotation-Damen am Sonntag, 15 Uhr, auflaufen, hat die 25-Jährige immerhin drei Jahre gespielt -...