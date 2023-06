"Wir sind schon einmal wieder aufgestanden"

Der Flöhaer Fußballtrainer Mike Hegewald weiß, was die Stunde geschlagen hat. Im Auswärtsspiel beim Großenhainer FV II müssen Punkte gegen den Abstieg her. Wie soll das gegen einen Gegner gelingen, der nach vier Siegen in Folge richtig gut in Form ist? "Wir sind in der Saison schon einmal wieder aufgestanden und werden alles...