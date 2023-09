Zufriedenheit trotz eines torlosen Remis

In einem umkämpften und intensiven Duell haben sich in der Fußball-Mittelsachsenliga der SV Geringswalde und Barkas Frankenberg 0:0 getrennt. Große Torchancen waren in der Tat Mangelware.

Vizemeister gegen den aktuellen Tabellenführer - die Partie in der Mittelsachsenliga zwischen dem SV Geringswalde und dem SV Barkas Frankenberg klang durchaus reizvoll. Doch am Ende sahen die 80 Zuschauer auf der Wolfgang-Blochwitz-Sportstätte viel Intensität, aber auch fußballerische Magerkost und keine Tore. Durch das torlose... Vizemeister gegen den aktuellen Tabellenführer - die Partie in der Mittelsachsenliga zwischen dem SV Geringswalde und dem SV Barkas Frankenberg klang durchaus reizvoll. Doch am Ende sahen die 80 Zuschauer auf der Wolfgang-Blochwitz-Sportstätte viel Intensität, aber auch fußballerische Magerkost und keine Tore. Durch das torlose...