Zum Jahresabschluss nochmals aufgedreht

So viele Geländefahrer wie nie zuvor waren diesmal der Einladung des MC Mittleres Erzgebirge zum traditionellen Silvesterenduro auf dem Gelände am Venusberger Steinbruch gefolgt. "Insgesamt haben sich 125 Endurosportler in die Meldeliste eingeschrieben. Dazu kommen sicherlich noch einige, die es nicht erwarten konnten und gleich...