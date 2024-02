Zum Schluss wird es deutlich: Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida unterliegen Spitzenreiter BSG Stahl Riesa

Germania-Kapitän Franz Weinert (M.) zeigte in der Innenverteidigung eine starke Partie und setzte in der ersten Halbzeit sogar einmal zum Solo an, bei dem er gleich fünf Riesaer stehen ließ. Am Ende jubelten allerdings die Gäste, dessen Trainer Thomas Juretzko (r.) zufrieden war. Bild: Mario Hösel