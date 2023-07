Zweitliga-Fußballerin aus Mittelsachsen freut sich riesig auf die WM

Kurze Stippvisite an alter Wirkungsstätte: Johanna Seifert vom Frauen-Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena hatte am Ende der alten Saison bei einem Heimspiel der Männer des SV Fortuna Langenau vorbeigeschaut. "Mit einigen Jungs habe ich in der Jugend zusammengespielt." Foto: Marcel Schlenkrich