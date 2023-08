13-Jähriger kämpft um Podestplatz

Der 13-jährige Plauener Ben Wiegner, der sich sein rennsportliches Rüstzeug in den vergangenen Jahren im ADAC-Pocket- und Minibike-Cup holte, hat sich 2023 auf internationales Parkett gewagt. Er startet in der mit Bewerbern aus mehreren europäischen Ländern besetzten FIM-Austrian-MiniGP-Meisterschaft in Österreich. Dort setzt...