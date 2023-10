15 Teams starten beim Heimsportfest

Insgesamt 15 Leichtathletik-Teams aus den vogtländischen Vereinen sind der Einladung der VSG Rodewisch gefolgt und kämpfen am Samstag in der Göltzschtalhalle beim traditionellen Heimsportfest um die beste Teamleistung in der U 8 und in der U 10. Die Mädchen und Jungen müssen dabei die Disziplinen 30-Meter-Sprint, Weitsprung,...