A-Junioren unterliegen im Spitzenspiel

Fußball: Borea Dresden dreht Partie beim VFC

Die A-Junioren des VFC Plauen haben das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga mit 1:2 gegen den SC Borea Dresden verloren. Gegen den Tabellenführer kamen die Plauener auf dem schneebedeckten Rasenplatz im Plauener Vogtlandstadion gut in die Partie und gingen sogar durch Elias Burdusudis in der 17. Minute in Führung. Kurz vor dem...