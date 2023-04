Alles oder nichts beim FSV Reichenbach

Noch einmal alles geben wollen die Volleyballerinnen des FSV Reichenbach an ihrem vorerst letzten Spieltag in der Volleyball-Sachsenliga. Zum Abstiegskampf empfangen die Wildcats am Samstag ab 14 Uhr die Volleys Dippoldiswalde sowie Post Dresden in der Turnhalle der Weinholdschule. Gegen Erstere hatte man beim 3:1 auswärts zuletzt...