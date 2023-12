ASV-Judoka: Weihnachtstraining mit ehemaliger Europameisterin begeistert

Und wieder ein Judo-Promi für den ASV Oelsnitz: Am Donnerstag hatte der Verein seine Mitglieder zum traditionellen Weihnachtstraining in die Vogtlandsporthalle eingeladen. Und wie so oft konnte ASV-Cheforganisator Thomas Benkert wieder prominente Unterstützung an Land ziehen. Diesmal war die ehemalige Europameisterin Heide Wollert (vorn Mitte)...