Athletenteam gewinnt letzten Heimkampf

Eine schöne Überraschung ist der Sieg der vogtländischen Gewichtheber in der 2. Bundesliga gegen Görlitz-Zittau gewesen. Dieser könnte noch einmal Mut für den letzten Termin in Weiden machen.

Unerwartet klar konnte das Athletenteam Vogtland in der 2. Bundesliga Gewichtheben die Kampfgemeinschaft Görlitz-Zittau bezwingen. Am Ende reichte es zwar nicht für eine neue Saisonbestleistung, doch die drei Punkte blieben im Vogtland. 460,0:362,4 Punkte hieß es am Ende für das ATV, welches aus Gewichthebern des AC Atlas...