Auch ein Lkw dient als Hindernis

Insgesamt 67 Geschicklichkeitsfahrer sind am vergangenen Wochenende bei den abschließenden beiden Läufen der Ostdeutschen Trialmeisterschaft in Oelsnitz an den Start gegangen. Drei Einheimische freuten sich am Ende über den Gesamtsieg in ihren Klassen.

Und wieder einmal haben sich die Organisatoren des MSC Oelsnitz als würdiger Ausrichter der abschließenden Läufe der Ostdeutschen Meisterschaft im Motorrad-Trial erwiesen. Die acht zu durchfahrenden Geländeabschnitte auf der Strecke unterhalb der Stadtwerke waren zum Teil wieder umgebaut und neu präpariert worden. So diente gar...