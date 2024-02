Auerbacher Athletin auf dem Podest

Bei den Regionalmeisterschaften der Altersklassen U 12 und U 14 am Sonntag in Chemnitz mischten sich auch fünf Leichtathleten der LSG Auerbach ins Teilnehmerfeld. Am erfolgreichsten war dabei Linja Kunz (W 10). Im Weitsprung belegte sie den 2. Platz. Sowohl im Sprint als auch im Hürdenlauf erreichte sie das Finale und kam beide...