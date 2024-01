Landesmeisterschaften enden für Vogtländer mit Bestzeiten und Edelmetall

Bei den offenen Titelkämpfen in Chemnitz haben sich am Wochenende auch Leichtathleten der Region ins Teilnehmerfeld gemischt. Dabei konnten sich einige von ihnensteigern.

Eindrucksvoll haben Mia Rahnfeld und Lukas Tomas Bickovs vom LAV Reichenbach am Wochenende in Chemnitz gezeigt, dass an den Sprintern des LAV Reichenbach kaum ein Vorbeikommen ist. Beide haben bei den offenen Landesmeisterschaften der Leichtathleten die Goldmedaille gewonnen.