Auerbacher fahren fünften Heimsieg ein

In der Fußball-Landesklasse hat der VfB Auerbach II seine starke Heimbilanz mit dem 2:0 (0:0) gegen den FSV Limbach-Oberfrohna am Samstag weiter ausgebaut. Bisher haben die Vogtländer nicht ein Spiel auf eigenem Rasen verloren. Für den insgesamt siebten Sieg am elften Spieltag sorgten die Treffer von Marcel Dressel (63....