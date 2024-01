Auerbacher kommen gar nicht zum Zug

Kegeln, 2. Liga: SKV gibt in Wolfsburg Punkte ab

Ein Satz mit x, dass wahr wohl nix. So lautet das Fazit nach dem Auswärtsspiel des SKV Auerbach am Samstag beim KV Wolfsburg. Die Mannschaftsleistung der vogtländischen Zweitliga-Kegler war zwar geschlossen, aber reichte bei Weitem nicht aus, um die Gastgeber ins Schwitzen zu bringen. Am Ende verlor Auerbach deutlich mit 0:8...