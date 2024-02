Auerbacher verlieren klar

Das Derby gegen den SC Syrau am Samstagnachmittag hatte richtungsweisenden Charakter für die Landesklasse-Fußballer des VfB Auerbach II, so hatte es vor dem Spiel zumindest Co-Trainer Stefan Kreß formuliert. Es war der Start in die Rückrunde, extra verlegt auf den Kunstrasenplatz in Rodewisch. Und obwohl Moritz Seidel (im Foto links neben...