Aufsteiger aus Syrau besiegt VfB II

Im ersten Punktspiel des neuen Jahres trafen in der Fußball-Landesklasse der SC Syrau und der VfB Auerbach II auf dem Kunstrasenplatz in Rodewisch im Derby aufeinander. Und obwohl Moritz Seidel die Auerbacher direkt fünf Minuten nach Anstoß in Führung schoss, gab man die Partie noch mit 1:5 (1:1) aus der Hand. Großen Anteil am...