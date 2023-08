Auerbacher Zweite verliert Auftaktspiel

Zum Auftakt der Fußball-Landesklasse hat der VfB Auerbach II am Sonntag bei Lok Zwickau mit 0:1 verloren. Das einzige Tor erzielte David Günnel in der 44. Minute. Das vogtländische Derby am Freitagabend gewann Oelsnitz mit 3:2 bei Aufsteiger Syrau, wobei alle fünf Tore in der zweiten Halbzeit fielen und per Kopf erzielt wurden....