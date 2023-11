Auerbacher Zweitliga-Kegler müssen Zwickau die Punkte überlassen

Die erste Heimniederlage in der 2. Bundesliga haben die Kegler von Aufsteiger SKV Auerbach am Wochenende im Derby gegen den Vorjahreszweiten TSV 90 Zwickau hinnehmen müssen. Beim 3:5 gab das bessere Gesamtergebnis der Zwickauer (3703) gegenüber dem der Auerbacher (3594) am Ende den Ausschlag. In den sechs direkten Vergleichen teilten sich beide...