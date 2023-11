Auerbacherin gewinnt Bronze

Mit zwei Nachwuchs-Leichtathleten war die LSG Auerbach am Wochenende bei den sächsischen Landesmeisterschaften im Crosslauf in Zwickau vertreten. Joline Lenk lief die 2,2 Kilometer in der AK W 14 in 9:05 Minuten und erreichte damit den Bronzerang. Bei den Jungen der AK M 13 wurde ihr Vereinskamerad Cornelius Tilch in 8:29 Minuten...