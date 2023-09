Auf Augenhöhe mit dem Favoriten

Selbst wenn der HC Einheit Plauen in der Handball-Oberliga bis kurz vor Schluss mit dem Zweiten Concordia Delitzsch mithalten konnte, reichte es nicht zum Sieg. Trotz gutem Gegenhaltens passierten noch viel zu viele Fehler.

Oberliganeuling HC Einheit Plauen (10. Platz, 3:5 Punkte) hat am Samstag das Heimspiel in der Mitteldeutschen Oberliga gegen den NHV Concordia Delitzsch (2. Platz, 7:1 Punkte) mit 26:31 (14:15) verloren. Die Plauener zeigten gegen die favorisierten, aber an diesem Tag nicht unbezwingbaren Gäste eine ordentliche Leistung, agierten...