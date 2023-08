Aufsteiger trumpfen in Vogtlandliga auf

Der 1. FC Wacker Plauen hat sich mit dem zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel vorübergehend an die Spitze der Fußball-Vogtlandliga gesetzt. Der Aufsteiger gewann am Samstag beim BC Erlbach mit 4:0. Ebenfalls sechs Punkte aus zwei Spielen sammelte der andere Aufsteiger, VfB Lengenfeld, der mit 1:0 in Jößnitz gewann. Zudem siegte...