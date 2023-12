Bärenstarkes Spiel endet mit Remis

Bei minus 4 Grad haben sich am Samstag derReichenbacher FC undder FC Lößnitz in der Fußball-Landesliga nichtsgeschenkt. Die Partie brachte beim 0:0 beiden Teams einen verdienten und wichtigen Punkt.

Eine Nullnummer zum 100. Spiel! In seiner Jubiläumspartie in der Landesliga holte der Reichenbacher FC beim Tabellenfünften FC Lößnitz einen Zähler und zeigte einmal mehr seine in der Herbstrunde an den Tag gelegten zwei Gesichter. Während er sich zum Aufbauhelfer der Kellerkinder aufschwang, daheim gleich gegen drei verlor,...