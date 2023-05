Basketball-Spektakel in Plauen: Die 3x3-Elite hat sich angemeldet

Eines von drei Qualifikationsturnieren zur Deutschen Meisterschaft in der Basketballvariante 3x3 findet am Samstag zum zweiten Mal in Plauen statt. Die mittlerweile olympische Sportart soll viele Spieler und Vereine zusammenbringen und an die Ursprünge des Basketballs erinnern.

Im Chrieschwitzer Hang in Plauen ist am Wochenende wieder einiges los, wenn Basketballer aus ganz Deutschland zum Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft herbeiströmen. Schon im vergangenen Jahr wurde Tobias Thoß und seinem aus vier regionalen Vereinen bestehenden Organisationsteam die Ehre zuteil, eines von drei Qualiturnieren... Im Chrieschwitzer Hang in Plauen ist am Wochenende wieder einiges los, wenn Basketballer aus ganz Deutschland zum Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft herbeiströmen. Schon im vergangenen Jahr wurde Tobias Thoß und seinem aus vier regionalen Vereinen bestehenden Organisationsteam die Ehre zuteil, eines von drei Qualiturnieren...