BC Erlbach nach klarem Heimsieg gegen Rodewisch Vierter

In der Fußball-Vogtlandliga fanden am vergangenen Wochenende lediglich drei Spiele statt, da die Partie Werda gegen Jößnitz bereits zum zweiten Mal abgesagt werden musste. Gewinner dieses Nachholspieltags ist der BC Erlbach, der in seinem Heimspiel gegen den 1. FC Rodewisch klar mit 3:0 siegte und nun auf Rang 4 mit einem Match weniger nur...