BC Vogtland jetzt in Bezirksliga Leipzig

Die Basketballerinnen des BC Vogtland gehen in der neuen Saison in der Bezirksliga Leipzig auf Korbjagd, in der sechs Teams aus Sachsen und Sachsen-Anhalt versammelt sind. Ihr erstes Spiel bestreiten die Vogtländerinnen am 21. Oktober zu Hause gegen die SG Adelsberg. Es folgen die Heimspiele gegen den USV Halle II (18. November)...