Bei Fortuna ist Spektakel vorprogrammiert

Die Plauener Vogtland- liga-Fußballer vom Chrieschwitzer Hang sind eines von zwei Teams, das noch nicht verloren hat. Im Spitzenspiel gegen den FC Werda kommt es vor allem auf die Stabilität in der Defensive an.

Alle Mannschaften der Fußball-Vogtlandliga haben mittlerweile mindestens fünf Spiele absolviert - Ausnahme ist der Meisterschaftsfavorit VfB Schöneck, der durch seine Teilnahme am Sachsenpokal bei vier Partien steht. Das heißt auch, dass so ziemlich jedes Team in der Saison angekommen sein sollte und sich langsam eine Tendenz...