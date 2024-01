Belohnung für Oelsnitzer Gilde-Team

Aufstiegsrunde mit sieben Teams in Hannover

Am Ende ihrer sechsten Saison in der 2. Bundesliga haben die Oelsnitzer Gildeschützen ihr Ziel mit der Qualifikation zur Aufstiegsrunde in die 1. Bundesliga erreicht. Mit nur zwei knappen Niederlagen in sieben Bundesligaduellen stellten sie ihre Qualitäten unter Beweis und etablierten sich von Anfang an im oberen Tabellendrittel.