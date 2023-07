"Bis zur Spitze noch ein weiter Weg"

Die Nachwuchsringer des KSV Pausa sind längst Stammgäste beim Römer-Cup in Ladenburg, wo am Wochenende 450 junge Ringer aus 97 Vereinen kämpften. Damit ist dieser Wettkampf eines der teilnehmerstärksten Ringerturniere in Westeuropa. Für das KSV-Trio war der Römer-Cup noch einmal ein großer Prüfstein zum Saisonabschluss. Der...