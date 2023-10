Blau-Weiß kämpft sich vor auf Platz 3

Der 11:4-Sieg der SG Blau-Weiß Reichenbach in der Tischtennis-Bezirksliga gegen die SG Vielau am Samstag ist kein leicht verdienter gewesen, auch wenn das Ergebnis einen anderen Eindruck vermittelt. Der Gast wehrte sich immens, unterlag bei allen vier Fünf-Satz-Spielen nur knapp wäre beim Gewinn dieser Spiele in die Nähe eines...