Blau-Weiße wollen in die Landesliga

Für die SG Blau-Weiß Reichenbach geht es am Sonntag um den Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga. Das junge Team, welches sich größtenteils ohne Übungsleiter selbst trainiert, hat in dieser Bezirksliga-Saison (Chemnitz) einen starken 2. Platz hinter dem SV Stenn eingefahren. Um den Sprung in die neue Liga zu schaffen, müssen sich...