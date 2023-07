Darum gefällt Vogtländern ein Triathlon in Westsachsen

Den Sieg beim 13. GAZ-Koberbachtal-Triathlon am Samstag hatte Philipp Dressel-Putz schon nach dem Schwimmen so gut wie in der Tasche. Mit fast zwei Minuten Vorsprung kam der Sportler vom SC Plauen 06 nach den 1,5 Kilometern aus dem Wasser der Koberbachtalsperre in Westsachsen. Auf dem Rad und beim Laufen baute der 25-Jährige sein Polster auf die...