Das Vogtlandderby verspricht Spannung

Wenn am Sonntag (15 Uhr) der VfB Auerbach II (14 Punkte/4. Platz) bei Merkur Oelsnitz (13/5. Platz) gastiert, ist Derbytime in der Fußball-Landesklasse angesagt. Während der VfB II weiter an seiner Ungeschlagenenserie feilen will, wollen die Obervogtländer nach dem 4:4 gegen Schlusslicht Annaberg Wiedergutmachung leisten. Mit...