Der Meister lässt seine Zukunft vorerst offen

Motorsport: Tim Tröger wiederholt im Kart seinen Vorjahreserfolg

Zum Finale des ADAC Kart Masters 2023 hatte Tim Tröger bei seinem Heimrennen in Mülsen am Wochenende ein solides Punktepolster mitgebracht. Dort machte der Plauener seine Titelverteidigung in der Top-Klasse KZ 2 nach einem weiteren Punktemaximum in den so genannten Heats am Samstag schon nach dem ersten Hauptrennen am Sonntag...