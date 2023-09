Die erste Niederlage nach 14 Spielen

In der Fußball-Landesklasse hat der SV Merkur Oelsnitz beim ESV Lok Zwickau mit 2:3 verloren. Bis zur 89. Minute sah es nach einem Punktgewinn für die Vogtländer aus.

Merkur Oelsnitz hat am dritten Spieltag der Fußball-Landesklasse beim neuen Tabellenführer ESV Lok Zwickau nach 14 ungeschlagenen Spielen und seit dem 12. März dieses Jahres in Reichenbach wieder eine Niederlage kassiert. Wie schon in der vergangenen Saison beim 3:0 erwiesen sich die Eisenbahner im heimischen Sportzentrum...