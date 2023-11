Die Liga zieht klare Grenzen

Während sich an der Tabellenspitze der Fußball-Vogtlandklasse ein Trio abgesetzt hat, stehen drei Mannschaften schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die Aufsteiger spielen weiter stark auf.

Nach dem 11. Spieltag in der Fußball-Vogtlandklasse trennt sich allmählich die Spreu vom Weizen. An der Spitze liegt das vor allem daran, dass der VfB Großfriesen Punkte liegen ließ und der Leubnitzer SV und Reichenbacher FC II in der Nachspielzeit zum Sieg trafen. Im Tabellenkeller wird es hingegen allmählich düster. Mit der...