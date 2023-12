Die Tops und Flops der Vogtlandliga: BSV Irfersgrün überragt, Kellerkinder enttäuschen

Etwas mehr als die halbe Saison ist in der Fußball-Vogtlandliga gespielt. Für die dickste Überraschung im positiven Sinne sorgte sicherlich der unangefochtene Spitzenreiter BSV Irfersgrün.

16 Spiele sind in der Fußball-Vogtlandliga absolviert. Es ist also Zeit, eine Bilanz zu ziehen und auf die positiven wie negativen Überraschungen der bisherigen Saison zu schauen. Klar ist: Jedes Team hat noch die Möglichkeit, mindestens 30 Punkte zu sammeln – entschieden ist also noch nichts. Andererseits steht an der Tabellenspitze der BSV...