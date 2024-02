Doppelerfolg kommt überraschend

Wasserball-Oberliga: SWV besiegt Leipzig und Halle

Etwas überraschend hat der SWV Vogtland Plauen am vergangenen Wochenende seine beiden Spiele in der Wasserball-Oberliga Sachsen gewonnen. Stiegen die Plauener am Samstagmittag mit einem 18:12-Sieg gegen den SC DHfK Leipzig II aus dem Wasser, ließen die Vogtländer am Nachmittag ein 17:11 gegen den SV Halle II folgen.